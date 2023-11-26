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В захватывающей мультивселенной Fortnite неустанно расцветают новые грани, оживляя мир скинов за счет коллабораций с ведущими брендами и влиятельными личностями. На этот раз студия Epic Games поднимает планку ожиданий, анонсируя виртуальное воплощение самого Slim Shady.
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Согласно официальному заявлению, энергия рэпера Эминема пронзит пространство Fortnite уже 2 декабря. Игрокам предстанет выбор из нескольких вариаций образа, добавляя индивидуальность в каждое приключение. Эпическая студия не оставляет места для сомнений, подкрепляя анонс маленьким тизером — предвестием, что королевская битва может превратиться в захватывающий концерт Slim Shady.
Этот шаг Epic Games продолжает традицию грандиозных виртуальных выступлений знаменитостей внутри Fortnite. Здесь уже звучали музыкальные вибрации Marshmello, энергия Трэвиса Скотта и гармония Арианы Гранде. Каждое событие сопровождалось уникальными взаимодействиями и выдающимися обликами, олицетворявшими виртуальный портрет знаменитостей. Это не просто обновление игры, а настоящее искусство слияния виртуального и реального мира.