У этой модели критически высокий уровень отказов (поломок) среди 221 проанализированного автомобиля

Эксперты немецкой организации TÜV SÜD, специализирующейся на тестировании и сертификации, высказали серьезные нарекания в адрес известного электрокара Илона Маска – Tesla Model 3. По последним данным, полученным за период с июля 2022 года по июнь 2023 года, эта модель выделяется крайне высоким процентом неисправностей – 14,7%. Это место в хвосте среди 221 проанализированного автомобиля.

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Защитники Model 3 ссылаются на решение Tesla отказаться от определения интервалов обслуживания в 2019 году и ограниченную доступность сервисных центров. Однако даже с учетом этих факторов, высокая частота поломок и быстрый износ батарей и других деталей остаются важной проблемой.

Вторым лидером по частоте отказов оказалась Dacia Logan с 11,4%. Совершенно противоположную картину представляет Volkswagen Golf Sportsvan – владельцы этой модели за три года эксплуатации сталкиваются с поломками всего в 2% случаев.

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Интересно, что хотя отчет фокусируется на Германии, проблема ограниченного количества сервисных центров Tesla является глобальной. Компания на данный момент располагает всего 186 сервисными центрами в США, что значительно меньше, чем у её конкурента Ford, у которого их более 3000.