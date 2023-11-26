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Nata15
Смартфон iQOO обрадовал отсутствием сторонних приложений
Компания пошла навстречу пользователям, расширив срок поддержки и отказавшись от предустановки стороннего софта

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В преддверии старта продаж iQOO 12 в Индии, запланированного на 12 декабря, компания поделилась дополнительными характеристиками своего последнего смартфона. Исходя из заботы о пользователях, iQOO решительно расширяет сроки обновлений и избавляется от загрузки предустановленного стороннего программного обеспечения.

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Генеральный директор индийского подразделения iQOO сообщил, что iQOO 12 будет обеспечен тремя обновлениями операционной системы Android и четырьмя годами регулярных обновлений безопасности. Поддерживаемый Android 14 и оболочкой OriginOS 4, смартфон обещает переход на Android 17, что подчеркивает его технологическую актуальность.

Однако самым важным аспектом анонса стало решение отказаться от предварительной установки стороннего программного обеспечения. Ранее пользователи iQOO сталкивались с видимостью популярных приложений и игр, которые фактически представляли собой ссылки на их загрузку в магазине приложений vivo.

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iQOO 12 предлагает новый уровень, освобождая пользователей от такой практики и подчеркивая фокус на чистом и непрерывном пользовательском опыте. Это изменение делает iQOO 12 более привлекательным выбором для тех, кто ценит свободу от навязчивой рекламы сторонних приложений.

#новости #техника
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