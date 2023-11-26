Старый 4,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 282 лошадиные силы в нём заменили на более мощную электротрансмиссию. Рестайлингу подвергся и салон автомобиля

Британская компания Lunaz, лидер в сфере послепродажного обслуживания автомобилей премиум-класса, представила эксклюзивную революцию в мире автомобильного дизайна. Икона стиля, купе Aston Martin DB6, претерпело трансформацию, став экологически устойчивым символом элегантности и мощи.

реклама

В рамках тщательного обновления транспортного средства был заменен устаревший бензиновый двигатель на передовую электротрансмиссию мощностью 375 лошадиных сил, подчеркивая не только динамичность, но и ответственность бренда перед вызовами окружающей среды.

Эстетика автомобиля не осталась в тени его технологического совершенства. Интерьер был переосмыслен с применением инновационных материалов, таких как биоразлагаемый композит из яичной и ореховой скорлупы, придавая внутреннему пространству неповторимый характер.

Новый Aston Martin DB6 не просто электромобиль – это произведение искусства, воплощенное в экологически чистом дизайне. Аккумуляторы емкостью 80–120 кВтч обеспечивают запас хода до 410 километров, придавая свободу передвижениям, а система быстрой зарядки делает его идеальным спутником для современного образа жизни.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Цена на этот жемчужину инженерного искусства - 815 900 долларов США. Таким образом, Lunaz поднимает планку в автомобильной индустрии, представляя не просто обновленный автомобиль, а интегрированный опыт в устойчивом стиле, сочетая в себе историческое наследие и инновационные решения для требовательных ценителей автомобильной элиты.