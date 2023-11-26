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Британская компания Lunaz, лидер в сфере послепродажного обслуживания автомобилей премиум-класса, представила эксклюзивную революцию в мире автомобильного дизайна. Икона стиля, купе Aston Martin DB6, претерпело трансформацию, став экологически устойчивым символом элегантности и мощи.
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В рамках тщательного обновления транспортного средства был заменен устаревший бензиновый двигатель на передовую электротрансмиссию мощностью 375 лошадиных сил, подчеркивая не только динамичность, но и ответственность бренда перед вызовами окружающей среды.
Эстетика автомобиля не осталась в тени его технологического совершенства. Интерьер был переосмыслен с применением инновационных материалов, таких как биоразлагаемый композит из яичной и ореховой скорлупы, придавая внутреннему пространству неповторимый характер.
Новый Aston Martin DB6 не просто электромобиль – это произведение искусства, воплощенное в экологически чистом дизайне. Аккумуляторы емкостью 80–120 кВтч обеспечивают запас хода до 410 километров, придавая свободу передвижениям, а система быстрой зарядки делает его идеальным спутником для современного образа жизни.
Цена на этот жемчужину инженерного искусства - 815 900 долларов США. Таким образом, Lunaz поднимает планку в автомобильной индустрии, представляя не просто обновленный автомобиль, а интегрированный опыт в устойчивом стиле, сочетая в себе историческое наследие и инновационные решения для требовательных ценителей автомобильной элиты.