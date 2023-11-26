Он подойдёт для силовой электроники и вспомогательных источников питания

Ученые из Ок-Риджской национальной лаборатории Министерства энергетики США совершили научный прорыв, создав нейросеть, способную генерировать инновационные материалы. В результате ее работы родился суперконденсатор, выдающийся своей емкостью, превосходящей конкурентов в четыре раза. Это технологическое достижение открывает новые перспективы применения в сфере силовой электроники и в энергоснабжающих устройствах.

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Генеративная модель, созданная исследователями, была обучена с целью выявления оптимального материала для хранения энергии. В результате прогнозов алгоритма было обнаружено, что максимальную емкость можно достичь, легируя углерод кислородом и азотом. В соответствии с этими вычислениями, команда химиков синтезировала углеродный каркас, обогащенный кислородом, предназначенный для эффективного хранения и передачи заряда. Примечательно, что активация углерода была выполнена с использованием амида натрия вместо традиционных активаторов, что не только снизило температурный порог до 600 °C, но и обеспечило большее количество активных участков. Таким образом, разработанный материал обладает удивительной емкостью в 611 фарад на грамм, превосходя в четыре раза характеристики лучших аналогов на коммерческом рынке суперконденсаторов. Кроме того, его поверхность превышает 4000 м²/г, что делает его одним из самых перспективных материалов среди углеродных аналогов. Этот прорыв в области энергетики обещает революцию в создании высокоэффективных источников энергии для различных технологий.