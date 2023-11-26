Разработчики сравнили его действие с работой тринадцати врачей, которые одновременно слушают различные области лёгких пользователя с помощью стетоскопов, а их разум при этом синхронизируется для объективных показаний

В лаборатории Северо-Западного университета Чикаго выходит на свет новое слово в медицинской технологии – беспроводной стетоскоп, разработанный ведущими учеными. Это устройство, размером всего лишь с пластырь, способно круглосуточно мониторить звуковые показатели внутренних процессов в организме пользователя.

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Специалисты провели тщательное сравнение эффективности нового стетоскопа с традиционным методом, при котором тринадцать врачей одновременно прослушивают различные области легких. Этот метод, поддерживаемый синхронизацией восприятия врачей, предоставляет объективные показания состояния пациента.

Устройство, компактное и удобное, оборудовано двумя высокоэффективными микрофонами, встроенной флэш-памятью, аккумулятором и Bluetooth-подключением. Один из микрофонов фиксирует внутренние звуки, а второй направлен наружу, алгоритмически удаляя внешние шумы и создавая акустическую картину окружающей среды. Это особенно ценно, например, при мониторинге младенцев, не способных выражать свои ощущения.

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Результаты тестирования на 15 недоношенных детях и 55 взрослых подтвердили высокую точность измерений. Расположенное у основания горла у детей в отделении интенсивной терапии, устройство регистрировало дыхание и движения грудной клетки, обеспечивая выявление подтипов апноэ. В областях живота успешно отслеживались проблемы с пищеварением. Этот беспроводной стетоскоп представляет точные и важные данные для заботы о здоровье.