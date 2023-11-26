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Nata15
Британский автопроизводитель DBA обновил классический Mini, сделав современный электрокар
По словам авторов проекта, компактные габариты в паре с нулевым уровнем выбросов делают его идеальным городским автомобилем

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Британский автопроизводитель David Brown Automotive (DBA) внес свой вклад в будущее городской мобильности, представив новый шедевр – электрический Mini eMastered. Этот автомобиль представляет собой инновационную переработку классической модели Mini, сочетающую в себе эстетику прошлого и передовые технологии.

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DBA Mini eMastered обрел новую жизнь благодаря удалению поршней и установке электродвигателя Zonic 70. Мощность этого двигателя, равная 97 лошадиным силам, с легкостью передается на передние колеса, обеспечивая динамичное ускорение. С встроенной батареей емкостью 18,8 кВтч автомобиль стал легче на весу, взвешивая всего 620 кг. Сверхбыстрый разгон до 100 км/ч за 8,5 секунд и максимальная скорость 120 км/ч делают Mini eMastered идеальным выбором для городского перемещения.

Оснащенный аккумулятором с запасом хода до 290 км, этот электромобиль стал прекрасным решением для горожан, ценящих экологичность и стиль. Полная зарядка занимает всего три часа, что делает его еще более удобным и практичным в использовании.

Внутри Mini eMastered вас ждет не только технологический прогресс, но и комфорт. Мягкий усилитель рулевого управления создает приятные ощущения при управлении, хотя некоторые водители могут обнаружить неоптимальность посадки из-за индивидуальных особенностей строения.

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Однако инновации требуют своей цены. Mini eMastered доступен по цене от 155 000 долларов США, превосходя базовую версию Mini Remastered с бензиновым двигателем, стоимостью менее 100 000 долларов США. Эта инвестиция в будущее мобильности от DBA предоставляет возможность старшему поколению следовать за вехами современной технологии и внедрять инновации в повседневную жизнь.

#новости #техника
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