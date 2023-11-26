HUAWEI MateBook D14 в 2023-м получил сразу несколько заметных аппаратных улучшений

Всеобщее обновление модели ноутбука – это не просто смена процессора, а настоящий шаг вперёд в мире технологий. Новый HUAWEI MateBook D14, представленный в 2023 году, несет несколько улучшений, делающих его ярким представителем новейших технологий.

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Первое, что бросается в глаза – это инновационный формат экрана с соотношением сторон 16:10, который даст пользователю чуть больше возможностей для работы с контентом. Разрешение матрицы теперь составляет 1920x1200 пикселей, что позволяет уместить больше информации в вертикальной плоскости. Однако не только разрешение делает новый MateBook D14 уникальным – яркость экрана увеличена на 25%, достигая 250 кд/м², а контрастность повышена до 1200:1, что обеспечивает четкость изображения даже при ярком освещении. Углы обзора также расширены до 178°, обеспечивая отличную видимость из любой точки.

Благодаря сокращению боковых рамок до 3,5 мм, габариты HUAWEI MateBook D14 2023 стали более компактными: 314,5 x 227,79 x 15,9 мм. Теперь этот ноутбук легко поместится в рюкзак, занимая столько же места, сколько стопка листов формата A4, толщиной в два смартфона.

Актуальная модель предлагает выбор из двух процессоров Intel: Core i3-1215U или 12-ядерный Core i5-1240P. Этот ноутбук с легкостью справляется с повседневными задачами, включая монтаж 4K-видео, вычисления в MATLAB и работу в профессиональном софте. Встроенная графика Intel Iris Xe позволяет наслаждаться не только работой, но и современными играми, обеспечивая хорошую производительность даже в требовательных приложениях.

MateBook D14 2023 оборудован продвинутой антенной HUAWEI Metaline для стабильного Wi-Fi соединения. Сигнал может достигать до 270 метров от роутера при прямой видимости, а устойчивость к помехам заметно выше, чем у предыдущей модели. Производитель обещает увеличение скорости загрузки файлов по Wi-Fi на 43%, что значительно улучшит онлайн-взаимодействие и работу в сети.

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HUAWEI MateBook D14 2023 – это не просто обновление, а новый этап в развитии технологичных ноутбуков. Совершенный дизайн, улучшенные технические характеристики и непревзойденная производительность делают его неплохим выбором для повседневных задач и требовательных пользователей.