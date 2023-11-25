Представитель Google отреагировал на волнение, утверждая, что изменения соответствуют замыслу компании и отметив, что возвращение функции не планируется

После обновления операционной системы Android до версии 14 пользователи начали отмечать отсутствие одной ключевой функции, что вызвало бурное обсуждение в сети. Оказалось, что Google приняла решение исключить быстрый доступ к уведомлениям приложений, которым активно пользовались пользователи.

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Изменения затронули функцию, впервые появившуюся еще в Android 7.1, предоставляющую возможность быстрого доступа к функциям программы и уведомлениям через контекстное меню, активируемое долгим нажатием на иконку приложения. Однако в новой версии Android 14 пользователи обнаружили, что данную опцию больше нет, вызвав более сотни обращений на Google Issue Tracker.

Форумы наполнились недовольством со стороны пользователей, выражающих свою неудовлетворенность потерей полезной функциональности. Один из них подчеркнул: "Зачем избавляться от такой удобной функции? Это явно шаг назад." Другие также выразили разочарование и обратились с вопросом о возможном возвращении этой функции, отмечая её важность и интуитивность.

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Представитель Google отреагировал на волнение, утверждая, что изменения соответствуют замыслу компании и отметив, что возвращение функции не планируется. Аргументируя, что она усложняла интерфейс и делала его менее интуитивным. Это заявление вызвало дополнительные дебаты среди пользователей относительно целесообразности внесенных изменений.