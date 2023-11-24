Ранее в этом месяце США ввели новые экспортные ограничения на поставки ускорителей вычислений в Китай и ряд других стран

В текущем месяце в результате изменений в правилах экспорта, введенных США, NVIDIA столкнулась с новыми вызовами в сфере поставок ускорителей вычислений в Китай и несколько других стран. Экспортные ограничения затронули поставки адаптированных под прошлогодние санкции ускорителей A800 и H800 в Китай, лишив компанию возможности продвигать свои продукты на этом стратегически важном рынке.

реклама

Чтобы преодолеть сложившуюся ситуацию, NVIDIA заявила о намерении представить на китайский рынок новые, более подходящие решения, соответствующие измененным требованиям. Однако, по последним данным, самый перспективный ускоритель из предложенных подвергся задержке.

Инсайдерская информация от Reuters, ссылаясь на источники среди китайских производителей серверного оборудования, позволяет предположить, что трудности с интеграцией ускорителя H20 могут повлечь за собой отсрочку выхода продукции на рынок до конца текущего года. Существует высокая вероятность, что клиенты смогут получить новинку только в феврале или марте следующего года.

Изначально анонсированный срок выпуска трех новых ускорителей на китайский рынок, 16 ноября, не был соблюден. По последней информации, самый мощный из них, H20, планируется представить не ранее первого квартала 2024 года. В то время как менее производительный вариант L20, как ожидается, выйдет на рынок до конца текущего года. Что касается ускорителя L2, о сроках его появления пока нет информации.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

В контексте введенных санкций в октябре прошлого года, NVIDIA уже в ноябре представила китайским клиентам адаптированные ускорители A800, а затем расширила ассортимент более современными H800. На последней отчетной конференции представители компании подчеркнули, что новые санкции не окажут существенного влияния на их бизнес в короткосрочной перспективе. Однако, с учетом того, что около 20% выручки NVIDIA приходится на Китай, любая потеря заказов в этом регионе становится значимой. Компания по-прежнему активно адаптируется к требованиям США, стремясь сохранить возможность продаж своих решений в Китае.