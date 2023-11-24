Судя по дизайну устройства, оно может оказаться более доступной модификацией флагманской модели

Внутренние источники, сославшись на публикации на официальном сайте регулирующего органа FCC, представили вниманию публики изображения предполагаемых смарт-часов Apple Watch Ultra. По визуальным характеристикам данного устройства предполагается, что оно может представлять собой более доступную модификацию флагманской серии.

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Согласно информации, задняя крышка неопознанных смарт-часов ассоциируется с подобной деталью в последней модели Apple Watch Series 9. Кроме того, боковая кнопка, вероятно, выполнена из пластика, в отличие от металлической альтернативы в модели Watch Ultra 2. Заметный выступ, предназначенный для "заводной головки", представляет собой точное воплощение характерного решения флагманской линейки.

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По утверждениям неофициальных источников, существует вероятность, что Apple трудится над созданием более доступной версии своих часов. Однако стоит учитывать, что представленные изображения могут отражать старый прототип, который не вошел в серийное производство. Как всегда, компания Apple воздерживается от комментариев по поводу слухов о своих продуктах.