Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nata15
Apple работает над бюджетной версией смарт-часов Watch Ultra
Судя по дизайну устройства, оно может оказаться более доступной модификацией флагманской модели

реклама

Внутренние источники, сославшись на публикации на официальном сайте регулирующего органа FCC, представили вниманию публики изображения предполагаемых смарт-часов Apple Watch Ultra. По визуальным характеристикам данного устройства предполагается, что оно может представлять собой более доступную модификацию флагманской серии.

реклама

Согласно информации, задняя крышка неопознанных смарт-часов ассоциируется с подобной деталью в последней модели Apple Watch Series 9. Кроме того, боковая кнопка, вероятно, выполнена из пластика, в отличие от металлической альтернативы в модели Watch Ultra 2. Заметный выступ, предназначенный для "заводной головки", представляет собой точное воплощение характерного решения флагманской линейки.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

По утверждениям неофициальных источников, существует вероятность, что Apple трудится над созданием более доступной версии своих часов. Однако стоит учитывать, что представленные изображения могут отражать старый прототип, который не вошел в серийное производство. Как всегда, компания Apple воздерживается от комментариев по поводу слухов о своих продуктах.

#новости #техника
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Экс-замглавы Минобороны Украины Маляр признала проблемы с оружием и призвала к мобилизации
Guardian: Более 6 тысяч семей украинцев в Британии могут лишиться жилья этой зимой
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Ланцеты» одновременно уничтожили 4 гаубицы М777 – артиллерия ВСУ прикрывала штурмовые группы
5
Журнал Military Watch назвал белорусскую Полонез М самой опасной РСЗО в Европе
6
Завершена утилизация "Лепсе" - самого радиоактивного судна в мире
1
В ОАК собрались создать истребитель шестого поколения и рассказали о его признаках
11
Китайские компании предоставят оборудование и технологии для производства каменной ваты в России
6
Сверхзвуковой самолет НАСА сможет сократить полет из Нью-Йорка в Лондон до 90 минут
5
Sonos Arc 2 с колонками нового поколения выйдет на рынок в 2024 году
+
В России задумались о создании истребителя 6-го поколения – США и ЕС инвестируют в авиацию миллиарды
1
Учёные выявили высокую эффективность работы искусственного интеллекта в режиме человеческого мозга
1
Российские войска добились некоторых успехов на Бахмутском направлении
+
Иран представил свой новый усовершенствованный дрон-камикадзе Shahed-238
+
Для SMIC выпуск 5-нм продукции будет дорогим удовольствием
+
MediaTek Dimensity 8300 обещает на 20% более быстрый CPU и на 3,3 раза более быстрый ИИ
+
Португалия шесть дней подряд работала на 100% возобновляемой энергии
5
Согласно новым данным, Poco F6 — это глобальная версия смартфона Redmi К70Е
+
Бюджетные умные часы Rowatch 6 обещают измерять ЭКГ, уровень сахара в крови и многое другое
+
Минимальные цены на RTX 4090 в США и Европе подскочили выше 2 000 евро
2
На китайских заводах десятки тысяч видеокарт RTX 4090 разбираются в компактные чипы для ИИ
7
Российский S.T.A.L.K.E.R.-подобный боевик Pioner выйдет только в следующем году
5
«Сбер» представил Kandinsky Video — первую в Россию ИИ-модель для создания видеороликов по текстовому описанию
+

Популярные статьи

Собираем мощный и надежный игровой ПК, которого хватит для требовательных игр еще на много лет
39
Какие iPhone стоит покупать в конце 2023 года
13
Мои критические замечания об электромобилях
13
Мое мнение о Xbox series S - халявный сыр бывает только в мышеловке
18
Индонезия к 2025 году может обеспечить 65% мировых поставок никеля
+
О малозаметных подводных лодках типа "Готланд" ВМС Швеции
+
«Чёрная пятница» добралась до ОС Windows – самые низкие цены на самой большой распродаже 2023 года
Артиллерия ВСУ нанесла удар по заградотрядам "Азова", обстрел длился полчаса
36
Пятёрка видеокарт в мою коллекцию, в том числе очередной ATi Radeon 7000
12
Параллельные и последовательные порты: вчера и сегодня
7

Сейчас обсуждают

Михаил Кривопалов
12:46
Такую сказку наблюдаю каждые пол года, то что хохлы закончились, то что снаряды у них, то потом вместе и хохлы и снаряды
Interia: Под Авдеевкой ВСУ максимально вероятно ожидает сценарий "Бахмут 2.0"
OgoGoLog
12:40
"получает помощь" Покупает и обменивает, а не поучает или клянчит - не путай понятия.
МИД Литвы: Запад может принудить Украину к переговорам с Россией из-за слабой помощи от Евросоюза
OgoGoLog
12:39
Зачем. Просто экспроприировать и всё. Будто всё это достижения только лишь США. Софт для гугла пишут мигранты. Электроника производится и собирается вне США. Всё это будет прекрасно работать, даже ког...
Великобритания назначила нового посла: Поддержание отношений с РФ важно для британцев как никогда
Сергей Козеров
12:38
Самое примечательное, что видеокарты по своей сути зародили майнинг хотя это первоначально были процессоры, но массово видеокарты, а теперь эти самые карты зарождают скайнет))
На китайских заводах десятки тысяч видеокарт RTX 4090 разбираются в компактные чипы для ИИ
ЧAТO-БOT
12:36
Так не мечись, Изя, и будет тебе счастье. И лично тебе в порядке исключения разрешаю метаться аки жiду по Сектору Газа.
Guardian: Более 6 тысяч семей украинцев в Британии могут лишиться жилья этой зимой
OgoGoLog
12:33
Гранта 750 тыс. - 1 млн, Веста - 1 млн - 1.5 млн. Заездейся. Кому надо машина - берёт машину. Кому нужны понты - пусть не ноют.
«РУСАЛ» без всяких санкций уходит из ЕС в Китай
Truth Sееker
12:33
Совсем не нацизм
Guardian: Более 6 тысяч семей украинцев в Британии могут лишиться жилья этой зимой
ЧAТO-БOT
12:28
Да отловить этих бешенцев и пустить всех на собачьи консервы для британских бобиков, делов-то.
Guardian: Более 6 тысяч семей украинцев в Британии могут лишиться жилья этой зимой
Тимур Резванов
12:28
Мх2 была и будет лучшей.
Компания Gelid представила термопрокладку, которая лучше, чем паста
ЧAТO-БOT
12:25
Да, вот эта именно часть и готова (остальным надо скорее присоединяться к ней): Час украинских кладбищ https://www.youtube.com/watch?v=Q0LIyfSl16w
CD Projekt Red обсуждает переход на движок Unreal Engine 5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем