Особенностями новинки стали компактная конструкция и возможность работы вдали от розетки, которая расширяет сферу применения полезного устройства

В новой линейке сетевого оборудования ASUS засияла звезда – роутер RT-AX57 Go, представленный компанией с гордостью. Устройство выделяется не только стильным и компактным дизайном, но и способностью функционировать в любом месте, независимо от наличия розетки, что придает ему непревзойденную универсальность.

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Энергопотребление RT-AX57 Go может быть обеспечено как обычным зарядным устройством для смартфона (с поддержкой USB Type-C, 9В / 2А), так и переносным мощным пауэрбанком. В последнем случае, с добавлением SIM-карты поддерживающей сети LTE, роутер превращается в мобильную точку доступа, предоставляя пользователю свободу передвижения без потери качественного интернет-соединения.

В режиме стационарного использования RT-AX57 Go, оборудованный 512 МБ оперативной памяти и чипом MediaTek Xtra RangeTM 2.0, проявляет себя как надежный маршрутизатор с LAN-разъемом. Поддержка стандарта Wi-Fi 6 обеспечивает беспроводную пропускную способность до 3000 Мбит/с. Импонирует заявленная дальность действия – до 100 метров, и впечатляющая способность одновременного подключения до 70 клиентов.

Новинка от ASUS не ограничивается только базовыми характеристиками. Родительский контроль, технология Airmesh 2.0 для гармоничного взаимодействия с другими маршрутизаторами ASUS, а также AiProtection, обеспечивающая безопасность соединения и безупречную работу гостевой сети, делают RT-AX57 Go идеальным выбором для требовательных пользователей.

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ASUS RT-AX57 Go ожидается в продаже на китайском рынке уже с 1 декабря 2023 года по цене $95, открывая перед пользователями неограниченные возможности для стабильного и безопасного интернет-подключения.