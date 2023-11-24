Так считает большинство критиков: тайтл получил суммарную оценку 42/100 на основе всего шести рецензий на Opencritic и 37/100 на Metacritic, где рецензий набралось семь

В мире гейминга часто забывают о фундаментальных принципах оценки, начиная с единицы, а не с шести или семи баллов. Однако, когда на горизонте появляются проекты, которые вызывают настоящий шквал критики, это напоминает о важности точного измерения качества. Примером стал релиз Flashback 2, долгожданного продолжения классической игры с SEGA Mega Drive.

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Критики, будто метеоры, обрушились на новинку, присудив ей всего 42/100 на платформе Opencritic и 37/100 на Metacritic. Даже уважаемый Поль Кюссе, создатель оригинальной игры, не смог изменить ход восприятия. От оптимизации и физики столкновений до управления и искусственного интеллекта – все в Flashback 2, кажется, работает вкривь и вкось. Журналисты не жалеют языка, описывая игру как "плохо представленную, небрежно исполненную и совершенно паршивую".

Заметным исключением стала французская Chicas Gamers, высказавшая положительное мнение, хотя рецензию подписал неопределенный Альваро Бустио от имени "девушек-геймеров". "Мы можем с гордостью сказать, что Microids проделала хорошую работу", - заключил он.

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Но мнение пользователей Steam далеко не так оптимистично, выставив рейтинг игре в 43%. "Это отвратительно! Я не знаю, зачем это выпустили и для кого. Тормоза, неудобная камера, глупые перестрелки, застревание в текстурах – будто создатели игры специально шли на встречу всем возможным проблемам", - отметил один из игроков.