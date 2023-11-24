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Nata15
EOS добавила еще четыре смартфона Xiaomi и POCO в "черный список"
На этот раз «под раздачу» попали по два устройства брендов Xiaomi и POCO, представленных три года назад

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В последнем обновлении, поступившем от компании, занимающей лидирующие позиции в индустрии смартфонов, стало известно о расширении списка устройств, лишившихся официальной программной поддержки. На этот раз под угрозой оказались четыре мобильных аппарата от известных брендов Xiaomi и POCO, представленных тремя годами назад.

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Особое внимание уделяется моделям POCO X3 и X3 NFC, которые, как официально объявлено, вступают в "черный список" EOS (end of Service). На момент своего релиза эти устройства работали под управлением Android 11 с пользовательским интерфейсом MIUI 12. Впоследствии они получили одну версию операционной системы и два обновления пользовательского интерфейса, но, к сожалению, их жизненный цикл подошел к завершению.

Компания также объявила об окончании поддержки Xiaomi Mi 10T и 10T Pro, моделей, которые, несмотря на свою популярность, теперь также официально лишены программной поддержки. Завершение обновлений до MIUI 14 на базе Android 12 становится заключительным аккордом в их технологической истории.

Стоит отметить, что включение в "черный список" EOS означает не только прекращение получения официальных обновлений безопасности, но и невозможность получения технической поддержки по обнаруженным уязвимостям. Это ставит владельцев этих устройств перед важным выбором: искать альтернативные способы обеспечения безопасности или рассмотреть возможность перехода на более современные кастомные прошивки, в случае их наличия.

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Таким образом, для обладателей указанных моделей открывается новый этап в использовании их смартфонов, требующий взвешенного решения и выбора оптимального пути для обеспечения дальнейшей функциональности и безопасности своих устройств.

#новости #техника
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