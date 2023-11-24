По его словам, над игрой активно работали больше года, а затем все силы перебросили на GTA V

На протяжении долгого времени в игровой индустрии маячила загадочная тень – проект "Agent" от создателей легендарной GTA. Шпионский триллер, задействующий мощный движок RAGE, обещал стать чем-то уникальным. Однако, как выяснилось, эта глава истории завершилась отменой. Об этом поделился бывший технический директор Rockstar, работавший в компании с 1995 по 2009 год.

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По словам инсайдера, команда трудилась над "Agent" более года, вложив в проект все свои усилия. Однако в какой-то момент всё изменилось, и внимание переключилось на разработку GTA V. Шпионский триллер оказался в тени, не обретя явного прогресса, и стало очевидно, что проект начинает отвлекать от основной цели.

"Мы поняли, что 'Agent' становится для нас отвлечением, и приняли решение отложить его. Возможно, игра была передана сторонней студии, но так и не увидела света", – прокомментировал ситуацию Оббе Вермей.

По его словам, "Agent" задумывалась как более линейное произведение по сравнению с многомерной GTA. Игрокам предстояло посетить разнообразные локации, включая французский город, шведский горнолыжный курорт и загадочный Каир. В кульминации сценария обещалась захватывающая перестрелка с использованием лазеров в космосе, придавая игре уникальный стиль в духе Джеймса Бонда.

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Несмотря на все усилия, официального заявления об отмене "Agent" так и не последовало после ее анонса в 2009 году. Однако блог Оббе Вермея, посвященный воспоминаниям о работе над игрой, быстро исчез из сети. Информация, однако, нашла свой путь к различным медийным источникам, внесши свой вклад в раскрытие тайны отмененного проекта "Agent".