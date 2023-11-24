Из 16 доступных линий PCI-Express сама RTX 4060 Ti Dual использовала только восемь, а на внешний GPU выделила всего четыре

В октябре текущего года ASUS не только поразила своих поклонников новой видеокартой, оснащенной портом М.2 для NVMe-накопителей, но и продемонстрировала удивительные возможности этого технологического решения. На днях стало известно, что порт можно использовать для более невероятных целей: Тони Ю, менеджер по продуктам компании, успешно подключил флагманскую RTX 4090 к данному порту, трансформируя видеокарту во внешнюю графическую карту (eGPU).

реклама

Этот технологический эксперимент, хоть и вызывает некоторые сомнения, завершился удивительно успешно, несмотря на ограничения. Из 16 доступных линий PCI-Express RTX 4060 Ti Dual использовала лишь восемь, а на внешний GPU пришлось выделить всего четыре линии. Такие ограничения, безусловно, влияют на общую производительность системы. Следует отметить, что данное подключение возможно только на материнских платах с чипсетами Intel Z790, Z690 и H770, открывая перед пользователями новые горизонты в использовании этой инновационной технологии.

Помимо этого, Тони Ю подчеркнул более удачные варианты использования порта M.2, представив совместимость с интерфейсом PCIe Gen 5. Например, SSD-накопитель Crucial MP700, подключенный через данный порт, продемонстрировал стабильную производительность без каких-либо потерь. Интересно, что благодаря роли бэкплейта видеокарты в качестве радиатора, накопитель не подвергается перегреву. Однако, стоит отметить, что модифицированная версия ASUS RTX 4060 Ti с портом М.2 доступна по цене, в среднем, выше стандартной на $150.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Этот шаг от ASUS не только расширяет границы технологических возможностей видеокарт, но и позволяет пользователям воплотить в жизнь новаторские идеи в сфере графических вычислений.