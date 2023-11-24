Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nata15
Продажи Xbox упали на 52% за год, в то время, как PS5 выросли на 143%
Аналитическая компания GSD поделилась успехами PlayStation 5 и Xbox Series X/S за минувшие 12 месяцев

реклама

В течение более двух десятилетий промышленные гиганты Sony и Microsoft борются за лидерство в игровой индустрии, но, кажется, судьба Xbox в последнее время не благоволит.

реклама

Опубликованные результаты исследования аналитической компании GSD за последний год явно указывают на доминирование PlayStation 5 над Xbox Series X/S. Согласно отчету экспертов, продажи PS5 в Европе выросли на внушительные 143%, в то время как интерес к Xbox Series за аналогичный период снизился на 52%. Важно отметить, что третья крупнейшая консоль поколения, Nintendo Switch, также столкнулась с уменьшением интереса на 20%.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Неоспоримо, что последние эксклюзивы для консолей не принесли существенной поддержки Xbox. Например, даже несмотря на выход Starfield в сентябре, продажи Xbox в октябре резко снизились на 20%. В контрасте к этому, компаниям Sony и Nintendo удается укрепить свои позиции благодаря запуску Marvel’s Spider-Man 2 и Super Mario Wonder, что привело к увеличению продаж PlayStation и Switch соответственно на 11% и 10%.

#новости #техника
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Ланцеты» одновременно уничтожили 4 гаубицы М777 – артиллерия ВСУ прикрывала штурмовые группы
5
Журнал Military Watch назвал белорусскую Полонез М самой опасной РСЗО в Европе
5
Завершена утилизация "Лепсе" - самого радиоактивного судна в мире
1
Китайские компании предоставят оборудование и технологии для производства каменной ваты в России
6
Сверхзвуковой самолет НАСА сможет сократить полет из Нью-Йорка в Лондон до 90 минут
5
В ОАК собрались создать истребитель шестого поколения и рассказали о его признаках
8
В России задумались о создании истребителя 6-го поколения – США и ЕС инвестируют в авиацию миллиарды
1
Sonos Arc 2 с колонками нового поколения выйдет на рынок в 2024 году
+
Учёные выявили высокую эффективность работы искусственного интеллекта в режиме человеческого мозга
1
Иран представил свой новый усовершенствованный дрон-камикадзе Shahed-238
+
Российские войска добились некоторых успехов на Бахмутском направлении
+
Португалия шесть дней подряд работала на 100% возобновляемой энергии
5
MediaTek Dimensity 8300 обещает на 20% более быстрый CPU и на 3,3 раза более быстрый ИИ
+
Для SMIC выпуск 5-нм продукции будет дорогим удовольствием
+
Согласно новым данным, Poco F6 — это глобальная версия смартфона Redmi К70Е
+
Бюджетные умные часы Rowatch 6 обещают измерять ЭКГ, уровень сахара в крови и многое другое
+
Минимальные цены на RTX 4090 в США и Европе подскочили выше 2 000 евро
2
Российский S.T.A.L.K.E.R.-подобный боевик Pioner выйдет только в следующем году
5
«Сбер» представил Kandinsky Video — первую в Россию ИИ-модель для создания видеороликов по текстовому описанию
+
Зарубежные специалисты определили наиболее скоростные модули ОЗУ для процессоров Ryzen 7000-й серии
8

Популярные статьи

Собираем мощный и надежный игровой ПК, которого хватит для требовательных игр еще на много лет
39
Какие iPhone стоит покупать в конце 2023 года
13
Мои критические замечания об электромобилях
13
Мое мнение о Xbox series S - халявный сыр бывает только в мышеловке
18
Индонезия к 2025 году может обеспечить 65% мировых поставок никеля
+
О малозаметных подводных лодках типа "Готланд" ВМС Швеции
+
«Чёрная пятница» добралась до ОС Windows – самые низкие цены на самой большой распродаже 2023 года
Артиллерия ВСУ нанесла удар по заградотрядам "Азова", обстрел длился полчаса
8
Пятёрка видеокарт в мою коллекцию, в том числе очередной ATi Radeon 7000
12
Россия берёт под прицел все 11 американских авианосцев гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
+

Сейчас обсуждают

Максим Новоайдарский
10:24
Почему бы не взять более дешевый и мощный 14 ядерный intel i5 13600K?
Собираем мощный и надежный игровой ПК, которого хватит для требовательных игр еще на много лет
Мутабор
10:21
интересно, при этом энергопотребление традиционно будет минимум в раза выше чем у амд?
Новая интегрированная графика Intel опередила AMD Radeon 780M в OpenCL тесте Geekbench
Truth Sееker
10:08
Владение патентами ЗЫ. Да и достаточно США перестать поставлять чипы, как весь процесс сборки рухнет
В Китае массово разбирают GeForce RTX 4090 на запчасти для изготовления AI-карт
Роман Сечин
09:52
Хватит уж чушь нести.
Российская ракета РВВ-МД2 впечатлила экспертов – США смогут выпустить аналог только через 10 лет
KotSkripaley
09:48
Ну типа завод то принадлежит ФША
В Китае массово разбирают GeForce RTX 4090 на запчасти для изготовления AI-карт
devchidable
09:47
Скорей вы на платформе twich та и не были
Ведущий стример России представил собственные игровые наушники
UzBas
09:45
Врут, опять хайпят лишь бы все грузы разблокировали/пропустили.
Из-за пикета польских перевозчиков на границе с Украиной застряли грузы с детекторами "Ланцетов"
Truth Sееker
09:44
А "денацификация" тогда для чего? Тем более рос. пропаганда представляла Азов чуть не главным злом на планете, а тут такой жиденький обсер случился Подготовлены клетки для азовцев, которых будут суди...
Артиллерия ВСУ нанесли удар по заградотрядам "Азова", обстрел длился полчаса
Truth Sееker
09:43
Да да, очередной жест доброй воли)
Артиллерия ВСУ нанесли удар по заградотрядам "Азова", обстрел длился полчаса
KotSkripaley
09:42
SLI какой то корявый получается, или я не прав?
ASUS объединила GeForce RTX 4090 с RTX 4060 Ti через слот для SSD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем