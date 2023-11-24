Аналитическая компания GSD поделилась успехами PlayStation 5 и Xbox Series X/S за минувшие 12 месяцев

В течение более двух десятилетий промышленные гиганты Sony и Microsoft борются за лидерство в игровой индустрии, но, кажется, судьба Xbox в последнее время не благоволит.

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Опубликованные результаты исследования аналитической компании GSD за последний год явно указывают на доминирование PlayStation 5 над Xbox Series X/S. Согласно отчету экспертов, продажи PS5 в Европе выросли на внушительные 143%, в то время как интерес к Xbox Series за аналогичный период снизился на 52%. Важно отметить, что третья крупнейшая консоль поколения, Nintendo Switch, также столкнулась с уменьшением интереса на 20%.

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Неоспоримо, что последние эксклюзивы для консолей не принесли существенной поддержки Xbox. Например, даже несмотря на выход Starfield в сентябре, продажи Xbox в октябре резко снизились на 20%. В контрасте к этому, компаниям Sony и Nintendo удается укрепить свои позиции благодаря запуску Marvel’s Spider-Man 2 и Super Mario Wonder, что привело к увеличению продаж PlayStation и Switch соответственно на 11% и 10%.