Инсайдер под ником Whylab опубликовал первые сведения о предположительных технических характеристиках будущей новинки

Компания HUAWEI приоткрыла завесу тайны вокруг своего последнего технологического триумфа, а именно обновленной версии популярного планшета MatePad Pro 11. Официальный тизер, представленный производителем, раскрывает внешний облик устройства, сохраняя при этом его узнаваемый стиль.

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На постере мы видим привычные скругленные углы корпуса, дисплей с элегантным вырезом для фронтальной камеры, а также характерную форму тыльной камеры. Однако дьявол кроется в деталях, а в данном случае – в поддержке спутниковой связи Beidou. Это станет настоящим прорывом, делая MatePad Pro 11 первым в линейке HUAWEI планшетом с такой функциональностью.

Неизменными остаются и два незаменимых аксессуара – стилус и клавиатура, уже полюбившиеся пользователям предыдущей модели. Техноблогер под псевдонимом Whylab в своей эксклюзивной публикации на платформе Weibo раскрывает еще одну загадку: наличие в MatePad Pro 11 процессора Kirin. Однако точная модель остается под вопросом, будь то ранее представленный Kirin 9000s или же абсолютно новый, пока не разглашенный вариант.

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А вот дата события уже намечена на 28 ноября, когда HUAWEI представит миру свой новый шедевр. Но как говорится, дьявол в деталях, и подробности о характеристиках и ценообразовании этого инновационного гаджета остаются строго под замком до момента официального анонса. Разве не захватывающе?