Также в коде нашли упоминания других игр Rockstar — например, Bully 2

В рамках насыщенного месяца открытий, предшествующего долгожданному релизу GTA VI, обнаружен уникальный файл из базы данных GTA V, который проливает свет на интереснейшие, некогда отложенные проекты великой студии Rockstar.

реклама

Внимательные фанаты проанализировали обширный файл, выявив следы тайных концепций, оставленных на память. Кажется, что Rockstar занималась разработкой захватывающего сюжетного дополнения к GTA V, включая упоминания о Треворе, вооруженном джетпаком. Если это DLC действительно задумывалось, его идеи, вероятно, перекочевали в одно из разветвлений GTA Online, даря игрокам новые возможности и приключения.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Более того, в мире кода обнаружены волнующие упоминания о других проектах Rockstar, в том числе Bully 2. Эта таинственная строка кода вызывает некоторые вопросы о ее конечной судьбе. Повторяющийся термин CNC, вероятно, ассоциируется с отмененным режимом Cops 'n' Crooks. Судя по слухам, Rockstar решила отказаться от его создания после волнующих событий, связанных с гибелью Джорджа Флойда.