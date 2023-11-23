Видео опубликуют 6 декабря в 8 утра по «тихоокеанскому времени»

Весь мир игровой индустрии удерживает дыхание в предвкушении долгожданной премьеры дебютного трейлера Grand Theft Auto VI. Тайна, окружающая этот момент, оказалась раскрыта благодаря бизнес-аналитику и редактору 4news, Роберто Серрано. Согласно его сообщению, официальный тизер будет выпущен 6 декабря в 8 утра по "тихоокеанскому времени", что соответствует приблизительно 19:00 по Московскому времени.

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Напомним, что официальные представители Rockstar Games пока предпочли сохранить молчание вокруг этого события. Хотя компания обещала представить игру в начале следующего месяца, точная дата оставалась в тени. Многие ожидали, что мировая премьера трейлера состоится в рамках мероприятия The Game Awards 2023, запланированного на 7 декабря. Однако, в соответствии с последними уточнениями Серрано, дата премьеры приурочена к 6 декабря.

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Все игровое сообщество теперь с нетерпением ожидает момента, когда занавес поднимется, и они окунутся в мир нового шедевра от Rockstar Games. Это обещает стать событием, о котором будут говорить долгое время, и фанаты не могут дождаться, чтобы увидеть первые захватывающие кадры этой грядущей игровой эпопеи.