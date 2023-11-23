Речь не только об использовании специального защитного покрытия, но и о программном ограничении видимости изображения для посторонних

В реестре Патентного и торгового бюро США появились две интригующие записи, принадлежащие технологическому гиганту Apple. Обе заявки представляют собой уникальные разработки, направленные на обеспечение максимальной конфиденциальности пользователей устройств iPhone и компьютеров Mac.

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Первый документ, официально именуемый "Пленки конфиденциальности для изогнутых дисплеев", раскрывает детали о высокотехнологичном покрытии, способном ограничивать угол обзора экрана за счет уникального перенаправления светового потока подсветки. Таким образом, полноценное изображение становится доступным лишь для владельца смартфона, оставляя посторонних в полной темноте или размытом неведении.

Вторая инновационная заявка, названная "Дисплеи с регулируемыми углами обзора", представляет технологию, которая позволяет самостоятельно настраивать угол распространения света. В одной из реализаций используются аналоги створок, напоминающих жалюзи, направляющих свет исключительно в нужное направление. Другой вариант предусматривает революционное изменение жидкокристаллического элемента для возможности "выключения" определенного цвета пикселя.

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Заметно, что эти инновации несут в себе не только технологическое великолепие, но и потенциал решения актуальной проблемы краж смартфонов. Журналисты The Wall Street Journal подчеркивают, что злоумышленники часто стремятся выяснить пароль разблокировки экрана для того, чтобы похитить гаджет и получить несанкционированный доступ к личным данным и финансовым ресурсам владельца. Новейшие технологии Apple могут стать ключевым элементом в обеспечении безопасности и конфиденциальности пользователей в цифровой эпохе.