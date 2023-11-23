Это решение компания называет особенно актуальным на фоне стремительного развития генеративных моделей ИИ

Sony, в сотрудничестве с ведущим информационным агентством Associated Press, успешно завершила тестирование инновационной технологии "внутрикамерной" аутентификации, предназначенной для гарантированного подтверждения подлинности изображений, размещаемых в онлайн-пространстве. Эта новейшая разработка приобретает особую актуальность в контексте стремительного прогресса генеративных моделей искусственного интеллекта.

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Основной принцип функционирования технологии заключается в том, что каждый кадр, созданный камерами Sony, будет автоматически дополняться уникальной цифровой подписью. Важно отметить, что для внедрения этого инновационного решения не требуется дополнительного оборудования – достаточно простого обновления программного обеспечения. Нововведение получит поддержку моделей Sony a1 и a7S III, а также готовящейся к выпуску Sony a9 III, а также множества других флагманских камер серии Alpha.

Для обеспечения подлинности цифровой подписи, при этом не вмешиваясь в творческий процесс фотографа, Sony и Associated Press объединили усилия с разработчиками программного обеспечения из компании Camera Bits, известной своим продуктом Photo Mechanic. Совместными усилиями созданы эффективные методы защиты цифровой подписи при редактировании метаданных.

"Распространение фальшивой информации и манипулированных изображений имеет реальные социальные последствия, затрагивающие не только профессиональных фотожурналистов и партнеров по информационным агентствам, но и общество в целом", подчеркивает Нил Мановиц, президент и главный операционный директор Sony Electronics.

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"Подделка и ретушь изображений стали серьезной угрозой для новостных организаций, искажая реальность и распространяя дезинформацию. Это подрывает доверие общественности к достоверным изображениям. Мы гордимся тем, что вместе с Sony Electronics разрабатываем решение для аутентификации, направленное на преодоление данной проблемы", - добавил представитель Associated Press, Дэвид Эйк.