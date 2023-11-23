Денег тайтл принёс мало: 18 000 человек добавили его в «список желаемого» в Steam, однако купили драму лишь 2178 раз (через VK Play удалось реализовать ещё 318 копий)

Неудача стала горьким уроком для создателей российского нарративного приключения "Torn Away", когда их творение, несмотря на восторженные отзывы и признание критиков, обрело лишь крайне скромное количество поклонников.

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Вышедшая 29 сентября драматичная история, нареченная "Torn Away", не смогла удержать внимание аудитории, продавшись всего в 2178 экземплярах. Этот результат оказался далеким от ожиданий, учитывая, что 18 000 человек выразили свой интерес к проекту, добавив его в "список желаемого" в Steam. Даже дополнительные 318 копий, проданные через VK Play, не смогли существенно улучшить ситуацию.

Откровения креативного директора студии на портале DTF стали своеобразным взглядом на причины неудачи. По его словам, низкая конверсия из вишлистов (всего 2–3%) и отсутствие трендов в основных странах создали непредвиденные трудности для команды. Более того, основной инвестор отказался поддерживать студию, поставив ее перед серьезными финансовыми трудностями.

Одним из возможных объяснений провала стали сложности с покупкой игр в Steam в России и Беларуси, вдобавок к тематическим и маркетинговым аспектам. Теперь студия вынуждена заморозить разработку нового проекта, который параллельно разрабатывался в последний год.

Несмотря на сложности, оставшиеся средства позволят студии исполнить обязательства перед партнерами и поддерживать "Torn Away". Тем не менее, команде придется временно разглядывать возможности для поддержания качества жизни в период застоя. Некоторые удобства, такие как офис, станут вряд ли достоянием команды навсегда.

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Важно отметить, что "Torn Away" остается доступной не только на PC, но и на консолях Xbox One и Xbox Series.