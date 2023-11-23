Модель получила флагманский процессор Qualcomm, камеру с оптической стабилизацией, быструю проводную и беспроводную зарядку и фирменный «немерцающий» экран

Через полгода после выхода 90-й серии Honor, в свет вышли новые флагманские смартфоны Honor 100 и 100 Pro, представленные компанией Honor. За кулисами устройств кипит инновационный поток, который придаст свежий взгляд на мир мобильных технологий.

реклама

Флагман Honor 100 Pro впечатляет изогнутым 6,78-дюймовым OLED-экраном, где высокая частота ШИМ-подавления в 3840 Гц решает проблему мерцания и негативного воздействия на глаза. Разрешение дисплея 2700x1224 пикселей и поддержка 120-герцевой частоты обновления обеспечивают великолепный визуальный опыт.

Основой Honor 100 Pro является флагманский процессор предыдущего поколения Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, сопровождаемый оперативной памятью LPDDR5X и накопителем UFS 4.0. Испарительная камера из нержавеющей стали площадью 4674 мм² гарантирует оптимальное теплорассеивание. Программное обеспечение представлено Android 13 с уникальной оболочкой MagicOS 7.2.

Интригующе высокая емкость аккумулятора, равная 5000 мАч, позволяет заряжать устройство до 50% всего за 10 минут с использованием адаптера мощностью 100 Вт. Беспроводная станция мощностью 55 Вт восстановит заряд за 42 минуты. Фотографический арсенал Honor 100 Pro включает 50-мегапиксельную основную камеру с оптической стабилизацией, портретную камеру на 32 Мп с 50-кратным зумом и ультраширокоугольную камеру на 12 Мп.

Фронтальная камера с разрешением 50 Мп снабжена датчиком глубины для трехмерного сканирования лица и управления жестами. Вариант Honor 100, хоть и с немного более компактным 6,7-дюймовым экраном, также обеспечивает впечатляющие характеристики. Здесь в роли процессора выступает новый Snapdragon 7 Gen 3, а функционал камер остается великолепно схожим с Honor 100 Pro, за исключением отсутствия портретного модуля и беспроводной зарядки в базовой комплектации.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Цены на эти новинки в Китае начинаются соответственно с 353 долларов за Honor 100 и 480 долларов за Honor 100 Pro, предоставляя потребителям возможность выбора в соответствии с их индивидуальными предпочтениями и запросами. Эти смартфоны выступают в роли визитной карточки инноваций и передовых технологий в мире мобильных устройств.