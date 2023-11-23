Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nata15
Honor 100 Pro с Snapdragon 8 Gen 2, «немерцающим» экраном и зарядкой 100 Вт
Модель получила флагманский процессор Qualcomm, камеру с оптической стабилизацией, быструю проводную и беспроводную зарядку и фирменный «немерцающий» экран

реклама

Через полгода после выхода 90-й серии Honor, в свет вышли новые флагманские смартфоны Honor 100 и 100 Pro, представленные компанией Honor. За кулисами устройств кипит инновационный поток, который придаст свежий взгляд на мир мобильных технологий.

реклама

Флагман Honor 100 Pro впечатляет изогнутым 6,78-дюймовым OLED-экраном, где высокая частота ШИМ-подавления в 3840 Гц решает проблему мерцания и негативного воздействия на глаза. Разрешение дисплея 2700x1224 пикселей и поддержка 120-герцевой частоты обновления обеспечивают великолепный визуальный опыт.

Основой Honor 100 Pro является флагманский процессор предыдущего поколения Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, сопровождаемый оперативной памятью LPDDR5X и накопителем UFS 4.0. Испарительная камера из нержавеющей стали площадью 4674 мм² гарантирует оптимальное теплорассеивание. Программное обеспечение представлено Android 13 с уникальной оболочкой MagicOS 7.2.

Интригующе высокая емкость аккумулятора, равная 5000 мАч, позволяет заряжать устройство до 50% всего за 10 минут с использованием адаптера мощностью 100 Вт. Беспроводная станция мощностью 55 Вт восстановит заряд за 42 минуты. Фотографический арсенал Honor 100 Pro включает 50-мегапиксельную основную камеру с оптической стабилизацией, портретную камеру на 32 Мп с 50-кратным зумом и ультраширокоугольную камеру на 12 Мп.

Фронтальная камера с разрешением 50 Мп снабжена датчиком глубины для трехмерного сканирования лица и управления жестами. Вариант Honor 100, хоть и с немного более компактным 6,7-дюймовым экраном, также обеспечивает впечатляющие характеристики. Здесь в роли процессора выступает новый Snapdragon 7 Gen 3, а функционал камер остается великолепно схожим с Honor 100 Pro, за исключением отсутствия портретного модуля и беспроводной зарядки в базовой комплектации.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Цены на эти новинки в Китае начинаются соответственно с 353 долларов за Honor 100 и 480 долларов за Honor 100 Pro, предоставляя потребителям возможность выбора в соответствии с их индивидуальными предпочтениями и запросами. Эти смартфоны выступают в роли визитной карточки инноваций и передовых технологий в мире мобильных устройств.

#новости #техника
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Ланцеты» одновременно уничтожили 4 гаубицы М777 – артиллерия ВСУ прикрывала штурмовые группы
4
Журнал Military Watch назвал белорусскую Полонез М самой опасной РСЗО в Европе
3
Сверхзвуковой самолет НАСА сможет сократить полет из Нью-Йорка в Лондон до 90 минут
5
Китайские компании предоставят оборудование и технологии для производства каменной ваты в России
1
В России задумались о создании истребителя 6-го поколения – США и ЕС инвестируют в авиацию миллиарды
1
Россиянку оштрафовали на 30 000 рублей за лайк в WhatsApp
61
Российские войска добились некоторых успехов на Бахмутском направлении
+
Иран представил свой новый усовершенствованный дрон-камикадзе Shahed-238
+
Sonos Arc 2 с колонками нового поколения выйдет на рынок в 2024 году
+
Учёные выявили высокую эффективность работы искусственного интеллекта в режиме человеческого мозга
1
В ОАК собрались создать истребитель шестого поколения и рассказали о его признаках
2
Прорыв в области натрий-ионных аккумуляторов Northvolt обеспечивает плотность, превосходящую LFP
+
MediaTek Dimensity 8300 обещает на 20% более быстрый CPU и на 3,3 раза более быстрый ИИ
+
ВКС поразили немецкий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T на Украине
+
Португалия шесть дней подряд работала на 100% возобновляемой энергии
4
Завершена утилизация "Лепсе" - самого радиоактивного судна в мире
1
Зарубежные специалисты определили наиболее скоростные модули ОЗУ для процессоров Ryzen 7000-й серии
8
«Сбер» представил Kandinsky Video — первую в Россию ИИ-модель для создания видеороликов по текстовому описанию
+
Российский S.T.A.L.K.E.R.-подобный боевик Pioner выйдет только в следующем году
5
Бюджетные умные часы Rowatch 6 обещают измерять ЭКГ, уровень сахара в крови и многое другое
+

Популярные статьи

Собираем мощный и надежный игровой ПК, которого хватит для требовательных игр еще на много лет
29
Какие iPhone стоит покупать в конце 2023 года
13
Мои критические замечания об электромобилях
8
Мое мнение о Xbox series S - халявный сыр бывает только в мышеловке
18
Распространение электромобилей поднимает вопросы жизненного цикла аккумуляторных батарей
1
«Чёрная пятница» добралась до ОС Windows – самые низкие цены на самой большой распродаже 2023 года
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть восьмая, или как сломать файловую систему на флешке
36
О малозаметных подводных лодках типа "Готланд" ВМС Швеции
+
Пятёрка видеокарт в мою коллекцию, в том числе очередной ATi Radeon 7000
9
Индонезия к 2025 году может обеспечить 65% мировых поставок никеля
+

Сейчас обсуждают

Апшеронский скакел
22:59
Кому ты сейчас чешишь, раб!? Рабом родился - рабом и сдохнешь.
Путин о боевых действиях на Украине: мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию
Obscury
22:46
Откуда знать какие выгоды получила бы, если бы соседи не мешали. Вполне реально могли бы выйти на уровень жизни восточной Европы. А может и нет, уже не узнаем. РФ не умеет в равное партнерство с тем, ...
Путин о боевых действиях на Украине: мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию
gen2005
22:45
А дальше горечь осознания накуя я это насобирал. Личный опыт бесконечной порой бессмысленной погони за апгрейд ом
Собираем мощный и надежный игровой ПК, которого хватит для требовательных игр еще на много лет
Олесь Кука
22:45
Новость - агонь! Если так и есть
Артиллерия ВСУ нанесли удар по заградотрядам "Азова", обстрел длился полчаса
Eppius
22:44
Немцы вы тупые люди. Случись с вами война наша страна будет полагаться на ЯО и ваша страна в общем исчезнет вместе с вашими самолетиками.
Германия размещает истребители в гражданских аэропортах для отработки обороны крупных городов
Obscury
22:31
Английский сейчас международный язык общения. Нравится не нравится терпи моя красавица. Знание английского открывает большие перспективы (если еще что-то уметь делать). А что значит обязательный? Госу...
Путин о боевых действиях на Украине: мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию
Денис Никитинский
22:28
Как же, туго в Португалии с промышленностью, раз им 1К Гвт/ч на 6 дней хватает.
Португалия шесть дней подряд работала на 100% возобновляемой энергии
Obscury
22:26
Это уже какие-то пацанские понятия. Нарвался не нарвался. Факт в том, что ничего по факту Украина РФ не сделала. Мало ли что языком кто мелит. Нам теперь СВО в Финляндии, Польше и Прибалтике проводить...
Путин о боевых действиях на Украине: мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию
Зю
22:22
IrDA
Первое тестирование шутера во вселенной EVE Online состоится уже в начале декабря
morgan180
22:08
Только если bad company
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем