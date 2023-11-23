Гарнитура оснащена 10-мм драйверами и способна подключаться к источнику сигнала на расстоянии до 15 метров благодаря современному чипу Bluetooth 5.4

В мире современных аудиотехнологий появилась новая звезда – наушники OneOdio SuperEQ S10. Восхитительное сочетание передовых характеристик и доступной цены делают их настоящим открытием для ценителей качественного звука.

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Эти наушники подарят вам свободу и невероятное удовольствие от прослушивания благодаря Bluetooth-модулю последнего поколения. Они легко поддерживают игровой режим и доступны для вас по особой цене в рамках акции на AliExpress.

OneOdio SuperEQ S10 оснащены 10-мм драйверами, позволяющими наслаждаться мощным звучанием, а современный чип Bluetooth 5.4 обеспечивает стабильное соединение на расстоянии до 15 метров. Любителям мобильных игр придется по вкусу режим низкой задержки всего 43 мс. При этом, благодаря стандарту влагозащиты IPX5, наушники не подведут вас даже в дождливую погоду.

Важным преимуществом OneOdio SuperEQ S10 является активное шумоподавление, реализованное с использованием четырех микрофонов. Это обеспечивает эффективное подавление шума до 25 дБ. А функция прозрачности позволяет оставаться на связи с окружающим миром, не снимая наушники.

Производительность этих наушников впечатляет: до 5 часов работы с шумоподавлением и до 6 часов без него на одном заряде. С компактным кейсом вы можете рассчитывать на дополнительные 30 и 22 часа соответственно.

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OneOdio SuperEQ S10 доступны по уникальной цене – всего 2556 рублей.