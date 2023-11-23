В своём Weibo-аккаунте информатор выложил фото, на котором частично видна тыльная панель OnePlus 12, имитирующая текстуру дерева

С приближением даты официального анонса OnePlus 12 в сети появляется все больше подробностей о предстоящем смартфоне. Свежие утечки, предоставленные инсайдером Digital Chat Station, раскрывают увлекательные детали относительно дизайна грядущего устройства.

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На своей странице в социальной сети Weibo информатор поделился изображением, где можно разглядеть часть задней панели OnePlus 12 с уникальной имитацией текстуры дерева. Интересно, что информация о материале этой текстуры пока остается в тени. Стоит отметить, что это не первый эксперимент компании OnePlus с подобным оформлением: ранее они представили модель OnePlus One Walnut Wood, где задняя панель также имела текстурное сходство с деревом.

Напоминаем, что ожидается, что OnePlus 12 порадует 6,82-дюймовым экраном LTPO BOE X1 OLED разрешением 2K, чипом OPPO P1 и технологией пиксельной калибровки BOE. В основе устройства лежит платформа Snapdragon 8 Gen 3 с внушительными 24 ГБ оперативной памяти и возможностью до 1 ТБ встроенной памяти. Питание гаджета обеспечивается аккумулятором на 5400 мАч, поддерживающим проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную на 50 Вт. В камерном модуле предусмотрены датчики на 50 Мп (Sony IMX966, с оптической стабилизацией изображения), 50 Мп (Sony IMX581) и 64 Мп (трехкратный зум, с оптической стабилизацией изображения). Среди них выделяется новый датчик Sony LYT-808, разработанный совместно с Sony.

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Ожидается, что презентация OnePlus 12 состоится 4 декабря, а его появление на мировом рынке запланировано на январь следующего года.