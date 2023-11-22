Помимо ключевых технических характеристик, бенчмарк раскрыл их реальные вычислительные возможности, а заодно намекнул на то, в составе каких устройств они готовятся к предстоящему выходу на рынок

В базе данных Geekbench появились уникальные данные о предстоящих мобильных процессорах Intel, ещё не объявленных официально. Чип Intel Core i9-14900HX, выявленный в ноутбуке от Xiaomi, прошел испытания, набрав 2701 балл в однопоточном и 15 586 баллов при нагрузке на все ядра CPU.

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Этот монстр процессор имеет внушительные характеристики: максимальная тактовая частота 5586 МГц, 24 ядра (8 + 16) и 32 потока, а также "игровой" кеш L3 в объеме 36 МБ. Неизвестный ноутбук от Xiaomi станет первым, куда установят этот грозный процессор.

На втором месте Intel Core i5-14500HX с результатами 2207/8708 баллов. С 14 ядрами (20 потоками) и 24 МБ кеша L3, его частоты — от 2,8 ГГц до 4,9 ГГц. Этот чип также предназначен для ноутбука Xiaomi (TM2211) и, несмотря на возможное искусственное снижение TDP, он все равно впечатляет своей производительностью.

Третье место удерживает Intel Core Ultra 7 155H с результатами 2422 и 12 563 баллов. Этот процессор тестировался в лэптопе ASUS Zenbook 14 с 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5. Он предлагает базовую частоту 3,8 ГГц, максимальную — 4,8 ГГц, 16 ядер (6 + 8 + 2) и 22 потока, а также кеш L3 в объеме 24 МБ.

Не менее впечатляющий Intel Core Ultra 7 155U (TDP 15 Вт), результаты которого составили 1754/5774 балла. Оборудованный 14 ядрами с максимальной частотой 4,8 ГГц и 12 МБ кеша L3, он тестировался на устройстве под управлением Android 13, а не Windows.

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Интересный факт: официальная презентация новых процессоров Intel запланирована на середину декабря.