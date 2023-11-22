Будущая новинка должна полностью оправдать свой статус игрового флагмана

Перед близким выходом на рынок смартфона Nubia Red Magic 9 Pro в сети появились уникальные сведения, зафиксированные в базе данных AnTuTu, дополненные результатами внушительного тестирования гаджета в двух популярных мобильных играх. В свете этих данных становится ясно, что грядущий аппарат обещает стать истинным воплощением статуса игрового флагмана.

реклама

Результаты бенчмарка подтверждают, что Nubia Red Magic 9 Pro будет вооружен последним чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. В своей высшей конфигурации устройство получит внушительные 24 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5 и молниеносный накопитель UFS 4.0 емкостью 1 ТБ. Под управлением Android 14 смартфон показал внушительные 2 290 773 балла в AnTuTu (516 397 баллов для CPU, 904 492 балла для GPU, 457 734 балла для памяти, 412 150 баллов для UX).

Кроме того, Nubia поделилась результатами тестирования Red Magic 9 Pro в играх Genshin Impact и Honkai Impact: Star Rail. В первой игре аппарат поддерживал стабильные 60,16 кадров в секунду в течение 30-минутной сессии, во второй — 59,29 кадров в секунду. По словам производителя, новинка превосходит конкурентов, таких как Xiaomi 14 Pro и iQOO 12 Pro, оснащенные аналогичным процессором.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Официальная презентация Nubia Red Magic 9 Pro запланирована на 23 ноября, в то время как стоимость нового устройства пока остается под вопросом, ожидая своего объявления.