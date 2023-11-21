Компания представит сразу несколько новых продуктов, включая флагманский смартфон и очки дополненной реальности

Meizu поделилась захватывающими подробностями своего предстоящего события через официальный аккаунт в социальной сети Weibo. На прицеле - презентация инновационных продуктов, запланированная на конец текущего месяца. Следует ожидать дебют флагманского смартфона и AR-очков в столь долгожданном мероприятии.

реклама

Согласно предварительному анонсу, 30 ноября Meizu представит широкий спектр инноваций, включая Meizu 21, обновленную версию операционной системы Flyme, AR-гарнитуру, разнообразные устройства от бренда Pandaer, а также экосистему Flyme Auto, вдохновляющую на использование новаторских технологий в автомобильной сфере, и "другие удивительные продукты". Хотя детали новинок остаются тайной, компания призывает своих пользователей готовится к нечто уникальному.

Сведения о Meizu 21 утверждают, что у смартфона будут стильные симметричные рамки толщиной всего 1,74 мм, а визуальное восприятие подчеркнет 6,55-дюймовый OLED-дисплей Samsung. Смартфон также оборудован процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и впечатляющей камерной системой, включающей 50-мегапиксельный основной датчик Sony IMX966 с оптической стабилизацией изображения, 16-мегапиксельный ультраширокоугольный сенсор Samsung S5K3P9, 12-мегапиксельный портретный объектив Sony IMX663 и 32-мегапиксельную фронтальную камеру.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Насчет цены флагмана бренда - это пока загадка, однако компания обещает раскрыть все тайны в самом ближайшем будущем. Следите за нашими обновлениями, чтобы первыми узнать об уникальных инновациях от Meizu.