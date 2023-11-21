Концепция Lethal Company проста: игроки становятся членами отряда космических старателей, собирая различный полезный хлам на заброшенных лунах, где таятся различные опасности — от иноземных форм жизни и ловушек до чего-то совсем труднообъяснимого

Виртуозные взлеты на платформе Steam уже не становятся феноменом. Из ниоткуда появляются абсолютные хиты, завоевывая массы игроков без видимых предпосылок. Новым ярким представителем этой тенденции становится кооперативный хоррор под названием "Lethal Company".

Суть игры "Lethal Company" крайне проста: участники вступают в роли космических старателей, исследуя заброшенные луны, где поджидают разнообразные опасности – от инопланетных форм жизни до загадочных ловушек. Найденные артефакты оборачиваются продажей, а за полученные средства геймеры модернизируют свою экипировку и корабли.

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Один из участников, наигравший в "Lethal Company" свыше 8 часов, описывает свой опыт: "Нет ничего страшнее, чем весело болтаться с братишкой по коридору, обмениваясь словами, а затем вдруг потерять его в темноте, услышать молчание и обнаружить след из крови, ведущий в таинственную тьму".

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Онлайн-популярность проекта поражает – более 110 тысяч геймеров были вовлечены в игру за последние сутки. Разработчик с никнеймом Zeekerss, ошеломленный успехом, обещает свежие обновления в ближайшее время.