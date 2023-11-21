Сиквел фэнтезийной RPG от создателей последних Devil May Cry выйдет через четыре месяца

Фанаты Dragon’s Dogma не переставали мечтать о продолжении своей любимой игры, и вот, наконец, долгожданный момент наступает: создатели этого эпического мира, известные по Devil May Cry, представят сиквел через всего лишь четыре месяца.

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В последние выходные внимательные пользователи интернета заметили нечто любопытное на сайте рейтинговой системы PEGI. Согласно размещенной информации, премьера Dragon’s Dogma 2, ожидаемая на PC, PlayStation 5 и Xbox Series, назначена на 22 марта 2024 года. Таинственное описание также намекает на наличие в игре элементов микротранзакций.

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Не стоит забывать, что 28 ноября Capcom готовится представить 15-минутную презентацию, посвященную грядущей игре. Вероятно, именно на этом мероприятии (или в ходе церемонии The Game Awards 2023) компания раскроет официальную дату релиза долгожданного продолжения.