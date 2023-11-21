Find X7 Pro станет первым смартфоном, в состав тыльной камеры которого войдут сразу две перископных камеры

Известный в сфере технологий Digital Chat Station поделился захватывающими подробностями о готовящемся к выпуску флагмане OPPO Find X7 Pro.

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По информации этого источника, в устройстве Find X7 Pro будет реализован инновационный подход к оснащению тыльной камеры – впервые в мире смартфонов здесь будут две перископические камеры. Общее количество камерных датчиков составит четыре: главный сенсор Sony LYT900 диаметром 1 дюйм, IMX890 с оптическим зумом 2,7-кратного уровня, IMX858 с 6-кратным зумом и 50-мегапиксельный широкоугольный объектив. Важным дополнением станут фотоэффекты Hasselblad XCD, добавляющие уникальности в качестве снимков и видеозаписей в различных условиях.

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Предварительные утечки также намекают на технологическую мощь устройства: Pro-версия получит процессор Snapdragon 8 Gen 3, в то время как базовая модель будет воплощена на чипе Dimensity 9300. По ожиданиям, презентация линейки OPPO Find X7 запланирована на первый квартал 2024 года, обещая пользовательское восприятие флагманского уровня в мире мобильных технологий.