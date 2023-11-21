Нейросеть пишет композицию по заданными критериям, генерирует видеоряд, сочиняет слова и озвучивает их

OnePlus анонсировала инновационный сервис, основанный на искусственном интеллекте, который автоматически создает уникальную музыку. Новый продукт не ограничивается лишь написанием мелодий – нейросеть также разрабатывает качественный видеоряд, формулирует тексты и озвучивает композиции.

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Пользователи теперь могут выбирать из разнообразных жанров, включая рэп и EDM, а в перспективе будут доступны и другие направления, включая поп-музыку. После выбора жанра, веб-сервис предлагает определить настроение трека (счастливое, энергичное, романтическое, грустное) и указать тему. Нейросеть затем генерирует видеоряд, а также предоставляет возможность пользователям описать свою песню, после чего автоматически создает текст и наложит его на музыкальный бит. В настоящее время данный режим доступен только для рэп-жанра.

Созданные видеоклипы могут быть легко скачаны, опубликованы на платформе OnePlus или поделены с другими пользователями при помощи специальной ссылки.

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Уникальность данного сервиса заключается не только в его функциональности, но и в том, что он предоставляется абсолютно бесплатно и доступен всем пользователям по всему миру после простой процедуры регистрации на сайте OnePlus.