Помимо графики, эта итерация программы любопытна акцентом на искусственном интеллекте — в неё входит расширенный набор ИИ-инструментов Muse

В этом году Unity столкнулась с трудностями, когда компания решила ввести плату за установку игр для своих пользователей. Однако, быстро осознав свою ошибку, корпорация извинилась за данное решение и снова переключила внимание на главное - разработку передовой версии своего знаменитого движка. Прогресс в этом направлении наступает стремительными шагами.

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На недавнем мероприятии Unite Unity представила трейлер своего нового продукта - Unity 6. Помимо улучшенной графики, эта версия программы привлекает внимание за счет акцента на искусственном интеллекте, представленного расширенным инструментарием Muse для работы с ИИ. Этот инструментарий призван упростить задачи разработчикам и избавить их от рутины, такой как создание 2D-спрайтов или поиск ресурсов.

"В рамках нашего выступления мы продемонстрировали Fantasy Kingdom в Unity 6 - стилизованное окружение, которое подчеркивает новые возможности рендеринга, освещения и масштабирования для создания более насыщенных миров с существенным улучшением производительности. Королевство оживает благодаря технологии Adaptive Probe Volumes, обеспечивающей захватывающие сценарии естественного освещения и детализацию листвы с помощью улучшенной интеграции SpeedTree. Аппаратная оптимизация и повышение производительности доступны благодаря резидентному ящику и отсечению окклюзии графического процессора, а также пространственно-временной постобработке (STP)", - пояснили представители компании нововведения.

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На данный момент шестая версия Unity находится в стадии "раннего доступа". Полноценный релиз движка запланирован на 2024 год.