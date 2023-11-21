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Nata15
До презентации раскрыты характеристики и цены на OPPO Reno 11 и 11 Pro
Через три дня OPPO покажет новую серию смартфонов Reno 11, в которую войдёт базовая модель и её Pro-версия

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В течение трех ближайших дней OPPO приглашает нас в захватывающий мир смартфонов нового поколения — Reno 11. Эта элегантная линейка обещает представить две флагманские модели: основной Reno 11 и его продвинутую версию, Reno 11 Pro. Интересно, что компания China Telecom уже поделилась ключевыми деталями, внесшими изюминку в предвкушение предстоящего события.

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Согласно утечкам, базовый OPPO Reno 11 поразит нас изогнутым AMOLED-экраном размером 6,7 дюйма, разрешением 1080x2412 пикселей и потрясающей частотой обновления в 120 Гц. Внутри его сердца бьется мощный чип Dimensity 8200, а встроенной памяти — целых 256/512 ГБ. Не оставим без внимания 8/12 ГБ оперативной памяти и внушительную батарею емкостью 4800 мАч с поддержкой 67 Вт быстрой зарядки.

Примечательно, что тыльная камера Reno 11 обещает выдающееся качество снимков благодаря 50-мегапиксельному датчику, снабженному технологией OIS. Сверхширокоугольный объектив на 8 Мп и телеобъектив на 32 Мп дополняют этот креативный арсенал. Все это будет работать на базе Android 14.

Reno 11 Pro также не остается в тени. Её AMOLED-экран с разрешением 1240x2772 пикселей поразит ваш взгляд, создавая уникальный визуальный опыт. Здесь уже используется платформа Snapdragon 8 Plus Gen 1, с 12 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ флэш-памяти. Батарея, хоть и немного менее емкая (4700 мАч), компенсируется 80 Вт быстрой зарядкой.

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Интрига возрастает, когда мы касаемся вопроса цен. OPPO Reno 11 доступен по различным конфигурациям: версия 8/256 ГБ оценена в $390, 12/256 ГБ — в $420, а максимальная 12/512 ГБ — в $450. В то время как Reno 11 Pro на 12/256 ГБ и 12/512 ГБ будет стоить $550 и $590 соответственно. Ассортимент цветов также внушает выбор: чёрный, белый и голубой для Reno 11, а бирюзовый — для Reno 11 Pro. Пометьте в календаре 23 ноября — это дата, когда весь мир окунется в магию новых технологий от OPPO.

#новости #техника
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