Издание «Ведомости» со ссылкой на крупнейших дистрибьютеров электроники отмечает, что новогодние цены на смартфоны в этом году по сравнению с тем же периодом 2022-го могут оказаться выше на целых 20%

Известное издание "Ведомости" в своем последнем обзоре электронного рынка предсказывает заметное повышение цен на смартфоны в преддверии наступающего нового года. Согласно данным крупнейших дистрибьютеров электроники, ожидается, что цены на смартфоны в этом году могут вырасти на целых 20% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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Эксперты рынка отмечают, что половина денежных продаж смартфонов сосредотачивается в руках крупных федеральных ритейлеров, более 20% приходится на маркетплейсы, и около 30% распределяется между специализированными игроками, включая операторов связи.

Прогнозируется, что снижение цен на текущие модели смартфонов может наступить после выпуска свежих моделей в 2024 году. Однако успешность этого события зависит от стратегии продавцов, которые могут стремиться избавиться от остатков перед поступлением новых товаров.

Представитель Tele2 сообщает, что средняя стоимость смартфонов в новом году составит примерно 26 000-27 000 рублей, что существенно превышает уровень 2022 года (21 000 рублей). Повышение цен в Wildberries объясняют ростом валютного курса, в то время как в Tele2 выделяют высокую стоимость новых моделей iPhone 15, складных смартфонов и флагманских устройств, которые с каждым годом становятся все дороже. Ожидается, что в период праздников вырастет спрос на премиальные модели смартфонов, которые часто выбирают в качестве подарка.

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Главный редактор технологического издания Ferra.ru, Евгений Харитонов, подчеркивает, что рост стоимости мог бы быть более значительным, но новогодние распродажи, вызванные острой конкуренцией продавцов, сдерживают ценовую политику брендов. Важно отметить, что нет предпосылок для повышения цен на популярные флагманы линейки iPhone: новые модели iPhone 15 будут стоить также, а стоимость предыдущего поколения выросла на 10% из-за укрепления доллара.