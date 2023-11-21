Фанаты по достоинству оценили щедрость компании

На прошлой неделе знаменитая игра Half-Life отметила свой юбилейный 25-летний релиз. Компания Valve решила сделать это с блеском, празднуя день рождения своего первоначального и, безусловно, влиятельного произведения. Преданность поклонников не осталась незамеченной, и студия была благодарна за их признание.

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В честь этого события было выпущено специальное обновление для легендарного шутера, исправившее старые ошибки, восстановившее оригинальное главное меню и внесшее дополнительный контент, включая бонусный уровень Uplink (ранее доступный только на демо-дисках) и новые мультиплеерные карты. Более того, на несколько дней игру сделали полностью бесплатной на платформе Steam. К тому же, в честь праздника был создан стильный веб-сайт с интересными секретами. Стоит отметить, что ремастер Half-Life: Source тихо ушел в прошлое, и его больше нет в поиске магазина.

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Это событие привело к волнению в геймерском сообществе, многие приступили к прохождению сюжетной кампании, в то время как другие вернулись к мультиплеерным сражениям. Удивительно, что классический шутер даже временно обогнал по популярности Starfield: в один момент аж 33 тысячи человек примерили на себя костюм Гордона Фримена.