Как и в случае с RedMagic 8S Pro, позволяет переназначать экранные элементы управления на кнопки различных аксессуаров: клавиатур, мышей и геймпадов, давая геймеру преимущество в соревновательных шутерах и других тайтлах

В преддверии выхода на рынок смартфона RedMagic 9 Pro, компания Nubia радует геймеров новинками: передовым геймерским аксессуаром и обновленной программной платформой RedMagic X-Gravity 2.0. Производитель продемонстрировал их возможности в стильном рекламном видеоролике.

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Из тизера становится понятно, что программа RedMagic X-Gravity 2.0, как и ее предшественник RedMagic 8S Pro, дает возможность переназначить элементы управления на кнопки различных геймерских аксессуаров, таких как клавиатуры, мыши и геймпады. Это открывает новые горизонты для геймеров, предоставляя преимущества в соревновательных шутерах и других захватывающих играх. Прошивка также включает специальный интерфейс игровой библиотеки, напоминающий Steam Big Picture.

В дополнение к этим новинкам, компания представила геймпад Shadow Blade 2, который превращает смартфон в портативную консоль с возможностью подключения к внешнему дисплею. Рекламный ролик демонстрирует его работу на ультрашироком мониторе, где игра запускается без черных полос по бокам.

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Официальный релиз аксессуара и программной платформы X-Gravity 2.0 намечен на 23 ноября, совпадающий с выпуском смартфона RedMagic 9 Pro и Pro+. Цены на устройство и фирменный аксессуар компания пока не раскрывает. Геймеры ожидают с нетерпением новых возможностей, которые принесут им эти инновации.