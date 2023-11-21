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На популярном портале Яндекс.Дзен сегодня дебютировал уникальный робот Aelos, разработанный в сотрудничестве Shenzhen Kaihong Technology и Leju Robot. Этот инновационный человекоподобный аппарат, работающий на операционной системе HarmonyOS, обещает стать вершиной в развитии интеллектуальной робототехники.
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Aelos оснащен разнообразными сенсорами, включая датчик температуры и влажности, ИК-термометр и NFC-модуль. Его уникальный дизайн включает OLED-дисплей и светодиодные элементы, что предоставляет роботу возможность анализа окружающей среды и принятия обоснованных решений.
Одним из важных достижений является способность Aelos соединяться с различными устройствами, включая смартфоны, планшеты и ПК, расширяя тем самым его функциональные возможности. Робот обладает 17 степенями свободы, предоставляя широкий спектр движений, а также включает в себя две камеры, микроконтроллер STM32 и процессор RK3568.
Aelos поддерживает несколько языков программирования, включая C/C++ и JS/Markets. Запущенный на HarmonyOS с открытым исходным кодом, робот гарантирует высокий уровень безопасности и надежности, а также предоставляет широкие возможности настройки. Этот продукт обещает стать ценным инструментом в сфере робототехники, хотя детали о цене и дате начала продаж остаются пока тайной.