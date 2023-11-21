Гаджет создан не только для демонстрации времени — он также умеет воспроизводить качественный звук и выполнять роль элемента домашнего декора

Tesla удивила своих поклонников необычным новым продуктом — настольными часами S3XY Time Glow Clock, вдохновленными стильным дизайном ламповых усилителей. Эти часы не просто отображают время, но и обеспечивают высококачественное звучание, становясь неотъемлемым элементом домашнего интерьера.

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Основой дизайна новинки стали шесть IPS-дисплеев, установленных на прочной металлической основе и закрытых изысканными колбами из кварцевого стекла. Эти дисплеи могут воспроизводить как предустановленные, так и индивидуальные виртуальные циферблаты. Уникальность часов подчеркивается их точностью, обеспечиваемой синхронизацией с веб-сервером по Wi-Fi.

На металлической основе S3XY Time размещены разнообразные функциональные элементы, включая порт USB Type-C, динамик, аудиочип с 24-битной звуковой поддержкой и беспроводной модуль связи. Компактные габариты устройства (204 x 70 x 68 мм) и легкий вес (475 граммов) делают его удобным для использования в различных условиях. Важно отметить, что стоимость этого уникального гаджета на китайском рынке составляет $120.

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Эта инновационная разработка Tesla объединяет в себе не только функциональность и точность, но и стиль, делая часы S3XY Time не просто измерителями времени, а настоящим художественным произведением, призванным украсить ваш дом и обогатить его звуковыми впечатлениями.