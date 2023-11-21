Проектор может похвастать высокой яркостью, частотой обновления и поддержкой ряда игровых функций, и выполнен в оригинальном дизайне, перекликающимся с ранними моделями Xbox

На горизонте появляется решение для истинных геймеров – проектор Viewsonic LX700-4K, специально адаптированный для консолей Microsoft. Этот проектор не только обеспечивает высочайшую яркость, выдающуюся частоту обновления и полную поддержку игровых функций, но и выделяется уникальным дизайном, вдохновленным ранними моделями Xbox.

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Согласно техническим характеристикам, Viewsonic LX700-4K оснащен передовым 0,65-дюймовым DMD-чипом, способным создавать изображение в 4K разрешении на экранах размером до 300 дюймов. Максимальная яркость проекции достигает 3500 ANSI люмен, а частота обновления – 240 Гц при 1080p, 120 Гц при 1440p. Низкое время задержки всего 4,2 мс придает игровому процессу плавность. Продолжительность службы источника света достигает 30 000 часов, а поддержка стандартов HDR и HLG обеспечивает максимально реалистичную передачу цветов.

Viewsonic LX700-4K поражает функционалом коррекции трапецеидальных искажений как по горизонтали, так и по вертикали, а также 1,36-кратным оптическим зумом. Порты HDMI 2.0b и USB Type-A гарантируют простое подключение к игровой консоли или другим источникам сигнала. Встроенный динамик мощностью 15 Вт заботится о насыщенном звуковом сопровождении.

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Новинка Viewsonic LX700-4K ожидается на европейском рынке уже в декабре по цене €1197. Этот проектор станет обязательным аксессуаром для ценителей игрового и кинематографического опыта, открывая новые горизонты в мире развлечений.