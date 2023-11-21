Устройство больше всего напоминает обычный смартфон, но на деле это полноценный компьютер с десктопной ОС, активной системой охлаждения и возможностью подключения двух внешних мониторов

Компания Meenhong с гордостью объявляет о старте продаж своего инновационного мини-ПК под именем JX2, представляющего собой виртуозное сочетание компактности с функциональностью. Это устройство, внешне напоминающее современный смартфон, на самом деле является полноценным компьютером, оснащенным десктопной операционной системой, высокоэффективной системой охлаждения и возможностью подключения двух внешних мониторов.

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Meenhong JX2 привлекает внимание 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением 1920x1080 пикселей. "Сердцем" устройства служит процессор Intel Celeron N5105, дополненный интегрированной графикой Intel UHD, способной легко справляться с 4K-мониторами через HDMI и USB Type-C. Объем оперативной памяти LPDDR4-2933 может быть как 8, так и 16 ГБ, а встроенного накопителя достаточно на 128 ГБ. Дополнительно предусмотрена возможность установки до двух SSD с коннектором M.2 (1 SATA + 1 NVMe с интерфейсом PCI-Express).

Для эффективного охлаждения аппаратной платформы разработчики внедрили кулер с медным радиатором, а для подключения к сети предусмотрен Wi-Fi 6. Набор портов включает Bluetooth 5.2, Ethernet, три порта USB 3.0 Type-A, пару Type-C (один для подачи питания), HDMI 2.0 и стандартный аудиоразъем. Под управлением устройства находится операционная система Windows 11, с добавленной опцией использования Ubuntu.

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Габариты мини-ПК составляют 160 x 80 x 20 мм, а стартовая цена на площадках китайских маркетплейсов начинается от $194 за конфигурацию 8/128 ГБ. О появлении устройства в других регионах компания пока не дает официальных комментариев. Meenhong продолжает внедрять новые технологии, предоставляя потребителям инновационные решения в мире высокотехнологичных устройств.