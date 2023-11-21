Внешне они практически не отличаются от базовых моделей, но имеют урезанный набор функций и лишены одного из аппаратных модулей

Гармин анонсировал обновленные версии умных часов Fenix 7 Pro и Fenix 7X Pro Solar Edition, представляя новые возможности и некоторые изменения в функционале.

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Новые модификации этих часов внешне почти неотличимы от своих предшественников, сохраняя стиль и привычный дизайн. Однако, чтобы дать пользователям еще более точные инструменты для активного образа жизни, компания приняла решение упростить их функциональность, избавившись от Wi-Fi и нескольких других опций.

Одним из значительных изменений стало отсутствие возможности загрузки карт через приложения Outdoor Maps и TopoActive. Теперь владельцы этих часов потеряли доступ к навигационным функциям, но зато получили обновленные возможности для отслеживания физической активности и спортивных показателей.

Компания также решила отказаться от поддержки популярных музыкальных сервисов, таких как Spotify, Deezer и Amazon Music. Это решение, вероятно, связано с стремлением сделать часы более узко направленными на спорт и фитнес, сосредотачиваясь на максимальной производительности и эффективности.

Не последнюю роль в изменениях сыграла и цена моделей Fenix 7 Pro No Wi-Fi и Fenix 7X Pro Solar Edition No Wi-Fi. Несмотря на урезанный функционал, они остались доступными в чёрной и серой расцветках, сохранив ценовую политику на уровне $799 и $899 соответственно.

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Таким образом, новые модификации Garmin Fenix 7 Pro и Fenix 7X Pro Solar Edition представляют собой сбалансированный набор функций для тех, кто активно занимается спортом и следит за своим здоровьем, сохраняя при этом стиль и надежность, характерные для продукции Garmin.