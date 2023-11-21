Она получила сравнительно небольшой дисплей и оснащена мобильным процессором AMD Ryzen 7 7840U с производительной «встройкой» AMD Radeon 780M

В свете последних событий игровой индустрии, компания Ayaneo радует своих поклонников инновационным решением - портативной игровой консолью Slide, оснащенной уникальным выдвижным экраном. Новинка привлекает внимание компактным дисплеем и мощным мобильным процессором AMD Ryzen 7 7840U, включая продвинутую графику AMD Radeon 780M. Однако следует отметить, что данное устройство не принадлежит к категории бюджетных.

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Выдающейся особенностью AyaNeo Slide стала выдвижная конструкция, под дисплеем которой раскрывается клавиатура в стиле ноутбука с яркой RGB-подсветкой. Игровые кнопки расположены по бокам экрана, придавая устройству стиль и функциональность. 6-дюймовый IPS экран с максимальной яркостью 400 кд/м², полным охватом цветового пространства sRGB (100%) и 85% DCI-P3 гарантирует хороший визуальный опыт.

Аппаратная платформа консоли включает процессор AMD Ryzen 7 7840U с TDP 28 Вт и оперативную память LPDDR5X от 16 ГБ до 64 ГБ. Для хранения данных используется SSD с разъемом М.2 (PCIe 4.0), вмещающий от 512 ГБ до 4 ТБ в зависимости от выбранной конфигурации. Возможность расширения хранилища предоставляется картой microSD. Для эффективного охлаждения "железа" разработчики предусмотрели кулер с тремя медными трубками и вентилятором.

За продолжительное время автономной работы отвечает аккумулятор емкостью 12 000 мАч. В список характеристик также входят модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, шестиосевой гироскоп, линейный вибромотор, два порта USB 4 Type-C, сканер отпечатков пальцев в кнопке включения, а также триггеры и стики на основе датчиков Холла.

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AyaNeo Slide функционирует под управлением операционной системы Windows 11 с пользовательским интерфейсом AYASpace 2. Без учета возможных скидок, стартовая цена начинается с $899 за модель с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD. Вариант с 32 ГБ ОЗУ оценивается в $999, а модификация с 32 ГБ ОЗУ и 2 ТБ хранилища стоит $1159. Самая продвинутая версия с 64 ГБ ОЗУ и 4 ТБ SSD доступна за $1599.