Надёжный инсайдер Ice Univerce опубликовал снимок защитных стёкол для всех моделей ещё не анонсированной серии смартфонов Samsung Galaxy S24

Известный в сфере мобильных технологий ликовщик Ice Universe поделился эксклюзивным снимком защитных стёкол для будущих смартфонов из серии Samsung Galaxy S24. Это визуальное откровение позволяет нам ближе ознакомиться с формфактором предстоящих новинок и увидеть один из ключевых элементов дизайна флагманской модели - Galaxy S24 Ultra.

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Судя по представленному изображению, все три модели будут обладать плоскими экранами, включая флагманскую версию - Ultra. Визуально заметно, что у смартфонов будут узкие рамки вокруг дисплея. В отличие от текущего поколения, базовая и Plus-модификации сохранят скруглённые края корпуса, в то время как старший представитель семейства придерживается более строгой прямоугольной формы.

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Что касается технических подробностей Galaxy S24, на данный момент доступна лишь ограниченная информация. Ожидается, что новинки будут снабжены чипом Snapdragon 8 Gen 3 или Exynos 2400 в зависимости от региона продаж (процессор Qualcomm будет установлен в Ultra-версию). Кроме того, компания предварительно анонсировала ряд возможностей искусственного интеллекта, которые будут представлены в этих устройствах. Следует отметить, что презентация серии Galaxy S24 ожидается 17 января 2024 года.