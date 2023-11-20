Solana (SOL) достигла нового годового максимума $68,20, но затем снизилась и сейчас торгуется немного ниже критической области сопротивления $62,50. Ждать ли бычьего прорыва или отскока

Цифровой актив Solana (SOL) внес свой вклад в историю, достигнув нового пика в текущем году – отметки $68,20. Однако после этого виртуальная валюта приостановила свой взлет и в настоящее время курс находится немного ниже ключевого уровня сопротивления, закрепленного на уровне $62,50. Вопрос остаётся открытым: стоит ли ожидать устойчивого роста или предварительного отката.

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Неоспоримо, что Solana продемонстрировала последовательное укрепление своей позиции, образуя пять восходящих свечей подряд. С начала октября текущего года цена SOL выраженно возрастала. На тот момент виртуальная монета успешно пробила уровень сопротивления, представленный нисходящей линией, и подтвердила его в качестве надежной опоры, что явно видно по зелёному маркеру.

В период активного роста Solana с легкостью преодолела зоны сопротивления в $27 и $50. На прошлой неделе она достигла своего нового годового максимума, приблизившись к отметке в $68,20 – это лучший показатель с апреля 2022 года.

Индикатор импульса RSI продолжает свой подъем и уверенно держится выше отметки 50, что служит явным позитивным сигналом. Несмотря на перекупленность, индекс пока не сформировал медвежью дивергенцию. Важно отметить, что текущее значение RSI равно 80, что заметно ниже исторического максимума в 99.

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Аналитики в мире криптовалют с полным оптимизмом смотрят в будущее Solana. Так, Bluntz Capital утверждает, что в соответствии с волновой теорией Эллиотта цена будет стремительно нарастать. CryptoGodJohn и RektCapital также прогнозируют восходящую тенденцию монеты, применяя горизонтальные ценовые уровни. В целом, все три трейдера с уверенностью утверждают, что SOL поднимется до нового годового максимума.