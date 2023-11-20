Спотовые биткоин-ETF интересуют многих гигантов криптоиндустрии. В связи с этим аналитики прогнозируют рост сектора до $100 млрд

Приверженцы криптоиндустрии с нетерпением ожидают запуска спотовых биткоин-ETF, которые привлекли внимание гигантов среди BlackRock, Fidelity и Invesco. Эксперты утверждают, что этот инновационный инструмент может спровоцировать рост сектора до внушительных $100 млрд. Новый прогноз поступил от аналитиков из Bloomberg Intelligence.

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После неудачных событий в мире Сэма Бэнкмана-Фрида, интерес инвесторов к цифровым активам пошатнулся. Даже несмотря на недавний рост цен, биткоин пока не восстановил свои позиции, установленные в 2021 году.

Фейковые новости об одобрении спотового биткоин-ETF в США привнесли негатив в криптовалютную индустрию. Однако эксперты утверждают, что введение этого нового инструмента может изменить картину, предоставив инвесторам доступ к чистому биткоину без дополнительных расходов.

Спотовый ETF на BTC, по их мнению, улучшит прозрачность и ликвидность, что, в свою очередь, создаст условия для новых сделок по кредитованию и деривативам.

Однако не все в индустрии уверены в успешном будущем. Лайла Пенс, основательница фонда Pence Wealth Management, заявляет, что интерес молодых клиентов к цифровым активам значительно снизился.

Аналитики CryptoQuant предсказывают, что в случае запуска спотового биткоин-ETF на рынок BTC поступит колоссальная сумма в $155 млрд, увеличив общий объем криптовалютного рынка до $1 трлн.

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Специалисты из Matrixport предвидят, что при одобрении ETF стоимость биткоина может колебаться в пределах от $42 тыс. до $56 тыс. Аналитики Bloomberg, в свою очередь, утверждают, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) примет положительное решение уже к 10 января 2024 года.