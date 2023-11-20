OnePlus пригласила своих подписчиков в Weibo «посидеть у костра» 4 декабря в 15:00 по Москве

Компания OnePlus анонсировала грядущее юбилейное мероприятие, посвященное десятилетию своего существования. По всей видимости, на этом событии она планирует представить свой новый флагманский смартфон - OnePlus 12. Характеристики устройства уже стали доступны благодаря информации от инсайдеров, сопровождающей официальное объявление.

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Официальное приглашение OnePlus на мероприятие, размещенное в Weibo, призывает подписчиков "собраться у костра" 4 декабря в 15:00 по московскому времени. Хотя компания не делает явных заявлений о новом смартфоне, намекает на это изображение на постере. Стрелки часов указывают на два ключевых элемента: "10" - подчеркивая десятилетие компании, и "12" - намекая на предстоящую модель OnePlus 12. Кроме того, ожидается анонс новых умных часов.

Согласно доступным данным, устройство будет оснащено экраном разрешением 2K и сертификацией качества DisplayMate A+. Управление матрицей будет осуществляться чипом P1 с новым алгоритмом, обещающим увеличение скорости работы дисплея на 90% и повышение энергоэффективности на 13% по сравнению с предыдущей моделью.

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Согласно информации из сетевых источников, технические характеристики новинки включают процессор Snapdragon 8 Gen 3 и модуль основной камеры Sony LYT-808. Примеры снимков, созданных с использованием этого модуля, уже появились в сети. Также утверждается, что устройство получит до 24 ГБ оперативной памяти, аккумулятор емкостью 5400 мАч с поддержкой быстрой 100-ваттной зарядки и накопитель объемом до 1 ТБ. На данный момент официальная цена OnePlus 12 остается неизвестной.