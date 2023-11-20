Незадолго до ожидаемой премьеры новых флагманов компания Meizu опубликовала официальную фотографию базовой версии смартфона Meizu 21

Преддверие долгожданной премьеры флагманских новинок от Meizu сопровождается официальным дебютом базовой версии смартфона Meizu 21, чье изображение лишний раз подчеркнуло изысканный дизайн аппарата, став объектом внимания внутренних источников.

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На представленном снимке невозможно не заметить, что устройство оборудовано плоским дисплеем с изящными, едва заметными рамками, прекрасно вписанными в белоснежный облик. Производитель предварительно подтвердил, что ширина этих рамок составляет лишь 1,74 мм по всем четырем сторонам. Над невеликим отверстием для фронтальной камеры демонстрируется утонченный разговорный динамик.

Характеристики грядущего аппарата пока еще держатся в секрете. Однако, согласно утечкам из сети, новинка обещает 6,55-дюймовый AMOLED-экран Samsung с обновлением 120 Гц, мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3 и аккумулятор емкостью 4800 мАч, оснащенный 80-ваттной технологией быстрой зарядки.

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Помимо этого, смартфон получит 50-мегапиксельную основную камеру с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольный модуль и телеобъектив. По данным Digital Chat Station, предполагаемая стоимость Meizu 21 приближается к отметке в $555. Слухи подсказывают, что дата анонса и дополнительные детали о флагманском смартфоне станут общедоступными уже сегодня.