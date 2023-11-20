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Nata15
Создатель Mass Effect делает игру для NetEase и обещает уникальный опыт
Сценарист Мак Уолтерс, работавший над всей серией Mass Effect, ушел из BioWare после 20 лет работы и решил организовать собственную студию под покровительством китайской компании NetEase

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Известный сценарист, принимавший участие в создании вселенной Mass Effect, Мак Уолтерс, завершил свой долгий период службы в BioWare, оставив за плечами 20 лет творческого наследия. Новость о его решении создать собственную студию Worlds Untold под эгидой влиятельной китайской компании NetEase взорвала геймерское сообщество.

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Worlds Untold, базирующаяся в Канаде, но функционирующая в удаленном формате, заявила о своем масштабном плане - создании игрового мира, настолько глубокого и многогранного, что стандартные рамки одной игры или жанра ему не подвластны, подчеркивая этот амбициозный посыл компании NetEase.

Первый проект новой студии под руководством Уолтерса обещает стать масштабным событием в индустрии. Адвенчура класса AAA обещает потрясающий игровой опыт, развивающийся в мире ближайшего будущего, насыщенном загадочностью и предложениями для исследования. Студия делает упор на выдающиеся повествовательные качества, взаимодействующие с геймплеем, что является их ключевой философией.

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Под покровительством NetEase началась работа над первым проектом студии, нацеленным на то, чтобы превзойти ожидания аудитории. Worlds Untold стремится создать нечто уникальное и глубокое, что оставит неизгладимый след в мире видеоигр.

#новости #техника
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